Александр Лукашенко направил приветствие участникам Х съезда Федерации профсоюзов Беларуси. Он проходит в Минске. В планах – подведение итогов работы за последние 5 лет и постановка целей на будущее. В своем поздравлении Президент отметил, что этот съезд поистине масштабный форум, объединяющий белорусов всех профессий и продолжающий лучшие традиции профсоюзного движения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Федерация вносит значительный вклад в укрепление суверенной и независимой Беларуси, отстаивает принципы социальной справедливости и равенства в новой модели общественного развития. Решение трудовых споров, помощь в создании надлежащих условий работы, совершенствование законодательства в интересах человека труда обеспечили вам высокое доверие наших людей. Также Александр Лукашенко выразил убеждение, что в объявленной пятилетке качества авторитет Федерации позволит и далее успешно защищать права трудящихся, повышать их качество жизни, сохранять единство и согласие на родной земле. Всем участникам белорусский лидер пожелал плодотворной работы и новых достижений на благо страны.