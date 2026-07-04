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Новости по тегу #Екатерина Михалева

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?
04 июля 2026 14:11

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»
19 мая 2026 17:39

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»

Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах
06 января 2026 17:25

Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах

В стране оборудовано 400 мест для отдыха – о правилах безопасности на воде поговорили со специалистами
17 июля 2025 12:53

В стране оборудовано 400 мест для отдыха – о правилах безопасности на воде поговорили со специалистами

Купание на матрасах запрещено! Напоминаем правила безопасного поведения на воде
10 июня 2025 07:30

Купание на матрасах запрещено! Напоминаем правила безопасного поведения на воде

Не купайтесь на надувных матрасах. Напоминаем правила безопасного поведения на воде
14 июня 2024 09:48

Не купайтесь на надувных матрасах. Напоминаем правила безопасного поведения на воде