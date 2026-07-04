Новости по тегу #Екатерина Михалева

Лето в самом разгаре, и лучшая идея для жаркого дня – это отдых у воды. Пожалуй, самый доступный способ устроить себе мини-путешествие – покататься на катамаране.
На спасательной станции «Комсомольское озеро» прошла республиканская акция «Один день с ОСВОД». Школьники заступили на смену вместе с профессионалами. Ребята ознакомились с их работой, научились оказывать первую помощь, бросать спасательный круг и многое другое.
Главный критерий безопасности – толщина покрытия. Она должна превышать 7 сантиметров.
Спасатели ежедневно проводят мониторинги на суше и в воде. Ведь далеко не все отдыхающие соблюдают правила безопасности. А цена беспечности, к сожалению, высока.
Купальному сезону быть, главное, чтобы отдых на пляже ничто не омрачало. О безопасности и предупреждении несчастных случаев на водоемах Беларуси поговорили с гостьей.
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