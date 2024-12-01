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«В стране даже бензина не было». Заслуженный артист Беларуси вспомнил 90-е и государство до Лукашенко

01 декабря 2024 07:23
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Шмат.

«В стране даже бензина не было». Заслуженный артист Беларуси вспомнил 90-е и государство до Лукашенко-2

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, руководитель арт-группы «Беларусы»:
90-е годы, конец 80-х, я учился до того, как Александр Григорьевич стал Президентом, я учился в музыкальной школе, я прекрасно помню, что не было в стране бензина. Автобусы приезжали в деревню один раз в неделю, завозили людей, на завтра увозили, то есть настолько плачевное состояние в стране было даже с бензином. А школа музыкальная была за 10-12 километров, я ездил на велосипеде. В первые годы еще как-то бабушка с дедушкой возили, потому что у родителей машины не было, а у бабушки с дедушкой была машина, как-то они еще возили на это небольшое расстояние. А потом стало еще сложнее, я просто ездил на велосипеде.

Подробности в видео.

# Интервью # Александр Осенко # Валерий Шмат # Государственная политика

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