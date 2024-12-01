Прямой эфир

«Мне приятно, что люди очень тепло принимают произведения» – Валерий Шмат о «Марафоне единства»

01 декабря 2024 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Шмат.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вчера вы были в Бобруйске. Какая энергетика в зале, когда идет концерт, когда проходят диалоговые площадки?

«Мне приятно, что люди очень тепло принимают произведения» – Валерий Шмат о «Марафоне единства»-2

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, руководитель арт-группы «Беларусы»:
Я считаю, что слово «единство» замечательно характеризует то, что происходит. Люди не только слушают, но они прямые участники действа, потому что многие песни они поют вместе с нами, многие произведения они скандируют, где-то встают, подпевают, выкрикивают лозунги. Мне приятно, что люди очень тепло принимают те произведения, которые готовит режиссерско-постановочная группа.

Подробности в видео.

# Интервью # Александр Осенко # Валерий Шмат # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом
30 ноября 2024 18:03

Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом

Более 200 человек собрал форум «Молодёжь потребкооперации – за сильную и процветающую Беларусь»
30 ноября 2024 18:00

Более 200 человек собрал форум «Молодёжь потребкооперации – за сильную и процветающую Беларусь»

Фестивальный Витебск в восторге! «Марафон единства» завершился в северной столице
30 ноября 2024 18:00

Фестивальный Витебск в восторге! «Марафон единства» завершился в северной столице