«Мне приятно, что люди очень тепло принимают произведения» – Валерий Шмат о «Марафоне единства»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Шмат.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вчера вы были в Бобруйске. Какая энергетика в зале, когда идет концерт, когда проходят диалоговые площадки?