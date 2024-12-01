«Мне приятно, что люди очень тепло принимают произведения» – Валерий Шмат о «Марафоне единства»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Шмат.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вчера вы были в Бобруйске. Какая энергетика в зале, когда идет концерт, когда проходят диалоговые площадки?
Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, руководитель арт-группы «Беларусы»:
Я считаю, что слово «единство» замечательно характеризует то, что происходит. Люди не только слушают, но они прямые участники действа, потому что многие песни они поют вместе с нами, многие произведения они скандируют, где-то встают, подпевают, выкрикивают лозунги. Мне приятно, что люди очень тепло принимают те произведения, которые готовит режиссерско-постановочная группа.
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