Нефть резко подорожала на фоне атаки на танкер в Оманском заливе

Мировые цены на нефть резко пошли вверх. Рынки реагируют на новую волну напряженности в Персидском заливе и неопределенность вокруг инициативы США по созданию военно-морской миссии в Ормузском проливе. Дополнительный импульс дал инцидент в Оманском заливе – там танкер, стоявший на якоре, был поражен неопознанным снарядом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Котировки WTI с поставкой в апреле выросли более чем на 6 % – до 96 долларов 67 центов за баррель. Brent поднялась выше 103 долларов. Для рынка это сигнал: риски для поставок нефти из региона снова растут. Британская служба морской безопасности сообщила, что танкер получил незначительные повреждения, пострадавших нет. Инцидент произошел в 23 морских милях от эмирата Фуджейра. Загрязнения воды не зафиксировано. Но никаких подробностей о происхождении снаряда пока нет – и именно эта неопределенность усиливает нервозность на рынке. Стратегическое значение Ормузского пролива остается ключевым: через него проходит треть мировых морских поставок нефти. Любой намек на угрозу свободе судоходства мгновенно отражается на ценах. И пока Вашингтон продвигает идею международного эскорта, а регион остается нестабильным, трейдеры закладывают в стоимость дополнительную «премию риска».