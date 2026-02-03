В столичной школе уже 8 лет работает лесничество! Узнали, как там проходят занятия и что изучают

Валерия Яскевич, корреспондент:

Сегодня мы там, где уроки проходят не только в школьном классе, но и в настоящей лесной чаще. В столичной школе № 35 уже 8 лет работает школьное лесничество. Зачем современным ребятам, у которых целый цифровой мир в кармане, сажать деревья, вешать кормушки? И самое главное, куда ведет эта зеленая тропа? Пройдемся по ней вместе.