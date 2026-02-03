В столичной школе уже 8 лет работает лесничество! Узнали, как там проходят занятия и что изучают

Валерия Яскевич, корреспондент:
Сегодня мы там, где уроки проходят не только в школьном классе, но и в настоящей лесной чаще. В столичной школе № 35 уже 8 лет работает школьное лесничество. Зачем современным ребятам, у которых целый цифровой мир в кармане, сажать деревья, вешать кормушки? И самое главное, куда ведет эта зеленая тропа? Пройдемся по ней вместе.
Это не кружок по интересам, а целое движение под названием «Муравейник». И, кстати, единственное в столице. Организовано оно было еще в 2017 году совместно с профессионалами из Боровлянского спецлесхоза. Ученики не просто изучают природу по книгам. Они ведут реальное лесное хозяйство на закрепленной территории, помогают охранять лес от пожаров, ухаживают за молодыми посадками, выращивают саженцы.
Подробности в видео.