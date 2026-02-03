С детства мечтала стать врачом! Белоруска рассказала о работе анестезиолога-реаниматолога

Анна Меркушевич, корреспондент:
За белым халатом, холодным блеском инструментов и строгим диагнозом зачастую скрывается женское сердце, способное на стойкость в реанимации и сострадание рядом с пациентом. Сегодня мы расскажем о женщине, которая выбрала одну из самых требовательных профессий. Это врач-анестезиолог-реаниматолог Больницы скорой помощи города Минска Марина Беспалова.
Два года она возглавляет отделение реанимации и интенсивной терапии для пациентов кардиологического профиля, при этом являясь одним из самых молодых заведующих подобными отделениями в Минске.
Марина Беспалова, врач-анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
2026-й назначен Президентом Годом белорусской женщины. Я считаю, что белорусская женщина, белорусская женщина-врач – это давно уже совсем другая картинка, не та, которую мы привыкли видеть. Это высокоспециализированный специалист, это амбициозные женщины, это женщины, успешные в своей работе, в своей карьере, уверенные в себе, это жены, мамы, это смелая, добрая, человечная женщина. Это женщина, которая с умом прочитает кардиограмму и с добрым сердцем посмотрит на пациента. Это женщина, которая в нужный момент подержит за руку при выполнении, например, каких-то сложных манипуляций, которая скажет те самые слова пациенту, его родственникам и поддержит его в трудный момент.
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