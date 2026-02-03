С детства мечтала стать врачом! Белоруска рассказала о работе анестезиолога-реаниматолога

Анна Меркушевич, корреспондент:

За белым халатом, холодным блеском инструментов и строгим диагнозом зачастую скрывается женское сердце, способное на стойкость в реанимации и сострадание рядом с пациентом. Сегодня мы расскажем о женщине, которая выбрала одну из самых требовательных профессий. Это врач-анестезиолог-реаниматолог Больницы скорой помощи города Минска Марина Беспалова.

Два года она возглавляет отделение реанимации и интенсивной терапии для пациентов кардиологического профиля, при этом являясь одним из самых молодых заведующих подобными отделениями в Минске.