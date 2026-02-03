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Какие продукты помогают укрепить иммунитет зимой? Мнение нутрициолога

03 февраля 2026 13:00
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Какие продукты помогают укрепить иммунитет зимой? Мнение нутрициолога -1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Для укрепления иммунитета зимой полезны продукты, богатые витамином С, цинком и антиоксидантами. Сейчас я вам покажу топ своих любимчиков. 

Мой список открывает суперфуд – квашеная капуста. Она очень богата витамином С, пре- и пробиотиками, так необходимых для здоровья нашего желудочно-кишечного тракта. Ее можно есть в любое время суток и даже на ночь. 

Следующие на очереди – сезонные корнеплоды. Вы можете использовать свеклу, редьку, репу, дайкон, морковь, тыкву. Они полезны и доступны, очень богаты антиоксидантами, витаминами А и С. Вы можете использовать их как в свежем виде в салатах, так и в приготовленном, отварном либо запеченном.

Ну и какая же зима без лука и чеснока? Не зря же наши мамы и бабушки заставляли нас их есть и носить с собой. Эти овощи богаты фитонцидами, которые помогают нам в борьбе с инфекциями. А чеснок и вовсе природный антибиотик. 

Завершает наш зимний топ моя любимая специя – куркума. Она обладает антиоксидантным, выраженным противовоспалительным действием и укрепляет иммунитет. Лично я куркуму добавляю практически во все блюда. Рыбу, мясо, каши, а также в различные напитки. Добавляйте такие продукты в свой ежедневный рацион, и ваш иммунитет скажет вам спасибо. 

# Здоровье # Продукты питания

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