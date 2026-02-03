«262 спортивных сооружения» – как развивается инфраструктура, узнали в Молодечненском райисполкоме

В Минской области спорту уделяется приоритетное внимание. Строятся новые физкультурно-оздоровительные центры, проводятся международные турниры и соревнования. Причем это происходит в каждом уголке области. Сегодня побываем в Молодечно – это родина именитых спортсменов. О том, как здесь растят будущих чемпионов и на какие направления делают ставку, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Развитие спортивной инфраструктуры и формирование здорового образа жизни – один из приоритетов социальной политики Беларуси. Центральный регион делает ставку на здоровье нации и результат впечатляет. Область активно инвестирует сферу, появляются новые объекты, площадки, запускаются инициативы. Именитые уроженцы области подтверждают свой профессионализм на соревнованиях всевозможных уровней. Развитие физкультуры началось еще во времена СССР. Сегодня спорт – неотъемлемая часть жизни многих жителей центрального региона. В области открывают новые объекты, готовят резервы и развивают современные физкультурные направления. Молодечно от общей тенденции не отстает.

Влада Родовская, корреспондент:

Про спорт и Молодечно в целом мы слышим часто. У вас соревнования очень яркие, в том числе пляжный ваш волейбол известный на всю Беларусь и не только. Про ваших спортсменов тоже слышали. Про вашу спортивную школу слышали. Расскажите вообще в целом, как уделяется внимание в районе? Как представлен спорт в Молодечно?