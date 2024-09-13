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В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса

13 сентября 2024 17:11
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Снижение техногенной нагрузки на планету, создание поселений и масштабных производств на орбите. В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса-2

Переход человечества на новый космический этап своего развития обсуждают ученые, инженеры и предприниматели. Глобальная конференция объединяет людей, которых волнует будущее нашей планеты. Только к онлайн-трансляции, которая ведется на трех языках, подключились тысячи зрителей.

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса-4

Анатолий Юницкий, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии»:
Наша 7-я конференция впервые проходит под новым названием, выйдя за пределы своего международного статуса на глобальный уровень. Тем самым мы подчеркиваем масштабность наших проектов, их жизненную значимость для всего мира, человечества.

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса-6

Денис Исаев, директор ООО «Астроинженерные технологии»:
В этом году мы побили свой рекорд по количеству заявок. У нас собрано более 40 научных заявок. По абсолютно различным тематикам. У нас в этом году представлено несколько секций, это и технологические секции, и энергетические секции, и биологические секции, и даже социальные.

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса-8

Выступления докладчиков, панельные дискуссии, стенд-сессия и выставочная экспозиция. На масштабной площадке звучали по-настоящему космические планы. Например, создание общепланетарного транспортного средства, которое будет опоясывать всю планету по экватору и обеспечит перенос грузов и пассажиров с Земли.

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса-10

Виктор Гарах, заместитель генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии»:
Подъем на орбиту происходит за счет центробежной силы. Ленточные маховики, которые расположены в вакуумных каналах, они вращаются, и этой силы достаточно для того, чтобы выйти на орбиту. Не просто стартовая площадка, но и готовая инфраструктура для нашего струнного транспорта, который уже сейчас готов решать транспортные и грузовые проблемы мобильности.

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса-12

Евгений Петров, заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Струнные технологии»:
Проект достаточно глубоко проработан. Он рассчитан и экономически, и технически. Многие наиболее сложные, значимые вопросы уже решены. На сегодняшний день необходимо сделать еще ряд шагов, чтобы обеспечить социальную среду приемлемую.

«Земля – для жизни, космос – для индустрии» – лейтмотив конференции. Главная цель – вывести за пределы Земли производства, загрязняющие нашу планету. Многие элементы программы реализуются уже сегодня, в их числе струнный транспорт, экодома и органические удобрения на базе гуминовых кислот.

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса-14

Михаил Свердлов, директор Фонда поддержки деловых коммуникаций БРИКС Плюс:
Когда во всем мире люди живут сегодняшним днем и совершенно не думают о том, что будет завтра, таких проектов должно быть как можно больше. Благодаря таким конференциям будущее у нашей планеты есть.

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса-16

Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:
Очень интересное направление по различным техническим решениям: создание новых машин, новой техники, новых технологий, инженерных решений по освоению коммуникаций на планете Земля. И он может вовлечь многие молодые поколения, что очень важно для воспитания будущего подрастающего поколения, для молодежи.

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса-18

Также на масштабном мероприятии посадили дерево. Это традиция. Каждую конференцию участники пополняют аллею новым саженцем. Он олицетворяет то, как с каждым годом сторонников развития космоиндустрии становится все больше.

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# Космос # Технологии # Денис Исаев # Анатолий Юницкий # Петр Витязь # Реклама # Евгений Петров

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