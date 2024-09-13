Снижение техногенной нагрузки на планету, создание поселений и масштабных производств на орбите. В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переход человечества на новый космический этап своего развития обсуждают ученые, инженеры и предприниматели. Глобальная конференция объединяет людей, которых волнует будущее нашей планеты. Только к онлайн-трансляции, которая ведется на трех языках, подключились тысячи зрителей.

Анатолий Юницкий, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии»:

Наша 7-я конференция впервые проходит под новым названием, выйдя за пределы своего международного статуса на глобальный уровень. Тем самым мы подчеркиваем масштабность наших проектов, их жизненную значимость для всего мира, человечества.

Денис Исаев, директор ООО «Астроинженерные технологии»:

В этом году мы побили свой рекорд по количеству заявок. У нас собрано более 40 научных заявок. По абсолютно различным тематикам. У нас в этом году представлено несколько секций, это и технологические секции, и энергетические секции, и биологические секции, и даже социальные.

Выступления докладчиков, панельные дискуссии, стенд-сессия и выставочная экспозиция. На масштабной площадке звучали по-настоящему космические планы. Например, создание общепланетарного транспортного средства, которое будет опоясывать всю планету по экватору и обеспечит перенос грузов и пассажиров с Земли.

Виктор Гарах, заместитель генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии»:

Подъем на орбиту происходит за счет центробежной силы. Ленточные маховики, которые расположены в вакуумных каналах, они вращаются, и этой силы достаточно для того, чтобы выйти на орбиту. Не просто стартовая площадка, но и готовая инфраструктура для нашего струнного транспорта, который уже сейчас готов решать транспортные и грузовые проблемы мобильности.

Евгений Петров, заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Струнные технологии»:

Проект достаточно глубоко проработан. Он рассчитан и экономически, и технически. Многие наиболее сложные, значимые вопросы уже решены. На сегодняшний день необходимо сделать еще ряд шагов, чтобы обеспечить социальную среду приемлемую. «Земля – для жизни, космос – для индустрии» – лейтмотив конференции. Главная цель – вывести за пределы Земли производства, загрязняющие нашу планету. Многие элементы программы реализуются уже сегодня, в их числе струнный транспорт, экодома и органические удобрения на базе гуминовых кислот.

Михаил Свердлов, директор Фонда поддержки деловых коммуникаций БРИКС Плюс:

Когда во всем мире люди живут сегодняшним днем и совершенно не думают о том, что будет завтра, таких проектов должно быть как можно больше. Благодаря таким конференциям будущее у нашей планеты есть.

Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:

Очень интересное направление по различным техническим решениям: создание новых машин, новой техники, новых технологий, инженерных решений по освоению коммуникаций на планете Земля. И он может вовлечь многие молодые поколения, что очень важно для воспитания будущего подрастающего поколения, для молодежи.