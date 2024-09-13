В столице подвели итоги конкурса «Минский мастер» ко Дню города

Лучшие в своем деле. По традиции ко Дню города в столице подвели итоги конкурса «Минский мастер», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лауреатами стали 39 человек. Среди них медики, спасатели, педагоги, кондитеры и музыканты. Есть и молодые специалисты в возрасте до 31 года. Это люди самых разных профессий, но всех их объединяет любовь к своему делу. Всего же за звание минских мастеров боролись более полутора тысяч претендентов.

Екатерина Юревич, химик-технолог предприятия по производству косметической продукции:

На данном мероприятии я впервые, выиграла этот конкурс чисто по моей заслуге. Очень рада, эмоции переполняют меня. Косметикой я хотела заниматься всю жизнь, поэтому я чувствую себя на своем месте.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Традиционный конкурс, когда власти города, совместно с профсоюзными организациями выявляют лучших в своих отраслях, своих профессиях. Это люди, которые рекомендовали себя исключительно положительно, которые добились серьезных результатов, вносят большой вклад в развитие столицы.