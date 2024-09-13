4 многофункциональные спортивные площадки появились в Гомеле

Сразу четыре многофункциональные спортивные площадки появились 13 сентября в Гомеле. Это подарок жителям ко Дню города от Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новые яркие объекты станут местами притяжения для любителей здорового образа жизни. Начинку разрабатывали профессиональные спортсмены. В расчет брали тот факт, что заниматься здесь будут не только взрослые, но и дети. Поэтому безопасность превыше всего. На площадке есть все для активного отдыха: баскетбольная, футбольная секции, комплекс тренажеров, зона для людей с ограниченными возможностями, детские локации с городками и качелями. Юные гомельчане тут же опробовали и не скрывают восторга.

С мальчиками буду сюда на великах приезжать, будем в футбол тут играть, играть в разные игры подвижные.

Близко много всего, и футбольный, и баскетбольный. Для детей такой городок прекрасный построили.

Оксана Руденок, заместитель главы администрации Новобелицкого района Гомеля:

Мы все понимаем, как сегодня важно вырастить молодое поколение в первую очередь патриотичным, но, безусловно, здоровым. И сегодня на этой многофункциональной детской игровой площадке для этого все возможно. И очень надеемся, что это будущие чемпионы нашей страны, Олимпийских игр.

К слову, республиканский социальный проект запустили 3 года назад. За это время такие оздоровительные локации построили во многих агрогородках и областных центрах Беларуси. Только в Гомеле за 4 года установили более десятка современных спортивных площадок.