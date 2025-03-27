В столице проходят тематические встречи с участниками проекта «Минская смена»

Проекты в области идеологической работы, молодежной политики, здравоохранения, архитектуры и строительства. В Октябрьском районе 90 юношей и девушек от 15 до 31 года подали заявки на участие в городском этапе проекта «Минская смена», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Есть инициативы в области национальной культуры. Например, проект «Карта путешествий» или «Путь мечты. Открой Беларусь». Это бизнес-план по производству сувениров из органического стекла. Дизайн включает характерные белорусские орнаменты и символику. Представили на встрече и необычные профориентационные проекты: прозвучало предложение создать мультсериал для учащихся 8-11-х классов, в котором через яркие истории и запоминающихся персонажей можно рассказать о различных профессиях и направлениях.

Яна Лебединская, участница проекта «Минская смена»:

При подготовке проекта, конечно, возникли трудности. Например, придумать какую-то идею, которая еще не реализована. Поскольку Минск достаточно технологичный город и многое уже придумано, сделано, сильно развито. Хотелось придумать именно такой проект, который улучшил бы жизнь не только молодежи, не только представителей какого-то определенного трудового коллектива, а всего города.

Всего в администрации районов Минска поступило порядка тысячи заявок по направлениям. Отборочные собеседования и встречи с участниками проекта пройдут в Минске до 31 марта.