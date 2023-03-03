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В «Столице» новая экспозиция проекта БСЖ «Её рук дело». Что говорит автор полотен?

03 марта 2023 07:40
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Новости Беларуси. Минск встречает весну. В торговом центре «Столица» сменилась экспозиция проекта Белорусского союза женщин «Ее рук дело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В «Столице» новая экспозиция проекта БСЖ «Её рук дело». Что говорит автор полотен?-1

В «Столице» новая экспозиция проекта БСЖ «Её рук дело». Что говорит автор полотен?-3

В «Столице» новая экспозиция проекта БСЖ «Её рук дело». Что говорит автор полотен?-5

Задача выставки – показать широкой публике творческий потенциал белорусок разных возрастов и профессий. Раз в две-три недели экспозиция меняется. Девятым по счету автором стала минчанка Ксения Мисан-Быстрова. Она работала художником-мультипликатором на киностудии «Беларусьфильм» и занималась книжной графикой. На суд зрителя представила 14 своих работ в технике холодного батика. Объединяет яркие полотна общее настроение весны и легкости.  

В «Столице» новая экспозиция проекта БСЖ «Её рук дело». Что говорит автор полотен?-8

Ксения Мисан-Быстрова, художница:  
В честь, наверное, весны, легкости какой-то, нежности. Чтобы как-то почувствовать это весеннее настроение, легкость. Какая-то надежда, счастье, может, какое-то. Польщена тем, что удостоилась чести быть среди таких классных звезд, которые здесь были.  

В «Столице» новая экспозиция проекта БСЖ «Её рук дело». Что говорит автор полотен?-11

Ирина Жарская, председатель первичной организации Белорусского союза женщин БГПУ:  
Мы сегодня сюда пришли большой дружной компанией. Взрослые представители Белорусского союза женщин нашего педагогического университета. Мы привели, безусловно, с собой наше молодежное крыло. Девчонок, которые тоже являются членами нашей общественной организации. Мы хотели посмотреть на эти прекрасные работы и поддержать прежде всего художника.  

В «Столице» новая экспозиция проекта БСЖ «Её рук дело». Что говорит автор полотен?-14

Проект БСЖ «Ее рук дело» стартовал в 2022 году и завершится в сентябре 2023-го. Кульминацией станет аукцион. Вырученные средства пойдут на благотворительность.  

В «Столице» новая экспозиция проекта БСЖ «Её рук дело». Что говорит автор полотен?-17

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# Женщины Беларуси # общество # Ирина Жарская # Фотофакт

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