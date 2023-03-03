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На развитие экономики и социальной сферы Гомельской области выделили более 200 млн рублей

03 марта 2023 07:00
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Новости Беларуси. Новые предприятия, станции обезжелезивания и оздоровительные центры. В Гомельской области утвердили инвестиционную программу на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На развитие экономики и социальной сферы Гомельской области выделили более 200 млн рублей-1

На развитие экономики и социальной сферы региона выделили более 200 миллионов рублей. Это средства из местного и республиканского бюджетов, а также государственной программы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Большую часть инвестиций направят на сельское хозяйство, продовольственная безопасность страны остается приоритетом. На втором месте спортивные объекты и учреждения образования. Около 120 проектов касаются промышленности.  

На развитие экономики и социальной сферы Гомельской области выделили более 200 млн рублей-4

Игорь Аслюк, председатель комитета экономики Гомельского облисполкома:  
«Гомсельмаш» и «САЛЕО-Гомель» сегодня реализуют интеграционные проекты. Там тоже денежные средства в рамках Союзного государства. И такие проекты у нас есть на территории Гомельской области. Есть ряд проектов импортозамещающих, которые сегодня тоже находятся в актуальном состоянии.  

На развитие экономики и социальной сферы Гомельской области выделили более 200 млн рублей-7

Самые масштабные инвестпроекты рассчитаны на длительный срок. К примеру, модернизация светлогорского комбината продолжается 10 лет. Сейчас на предприятии начали выпуск целлюлозы собственного производства, которую используют для расширения линейки продукции.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Игорь Аслюк # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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