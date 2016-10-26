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В Столбцовском районе появится общежитие для медработников: реконструируют здание 1936 года

26 октября 2016 15:00
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе успешно решают главный вопрос каждого молодого специалиста. А именно – обеспеченность жильем. Так, в скором времени 

проблема «где жить» отпадет у медицинских работников, которые приехали или еще приедут работать по распределению. 

Для молодых врачей появится общежитие. Сегодня полным ходом ведется реконструкция здания. 

К слову, помещение 1936 года. 

Раньше здесь располагалась стоматология. А последние пять лет здание не использовался. Благодаря решению местных властей он получит новую жизнь, а молодые специалисты возможность полностью посвятить себя работе и не думать о крыше над головой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:
Жилье для медицинских работников – это очень актуальная проблема. Придя на работу в этот район, я, конечно, понимала, что

в первую очередь привлечь молодые кадры можно только жильем.

И вот, наконец, это счастье сбылось: реконструкция этого здания близится к концу. Очень актуально, потому что в следующем году к нам приедет 24 молодых специалиста. Это живая картинка, которая позволит обеспечить всех жильем и тем самым закрепить кадры в нашем районе.

# общество # Молодые специалисты # Светлана Глебко

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