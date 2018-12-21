В Столбцовском районе онкобольным детям вручили новогодние подарки при поддержке Белорусского фонда мира

Новости Беларуси. Новогодние подарки и праздничное настроение подарили онкобольным детям Столбцовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сюрпризы для 14 ребят подготовили в центре социальной защиты населения. Спонсором благотворительной акции стал Белорусский фонд мира.

Благотворительное поздравление с наступающим годом для детей, больных онкологией, в районе совершили впервые.

Елена Юхновская, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации Столбцовского территориального центра социального обслуживания населения:

Белорусский фонд мира перечисляет нам денежные средства на наш спонсорский счет. За эти денежные средства мы приобретаем товар, который указывается в договорных отношениях, приобретаем его, формируем подарки и развозим по домам деткам.