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В Столбцовском районе онкобольным детям вручили новогодние подарки при поддержке Белорусского фонда мира

21 декабря 2018 19:40
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Новости Беларуси. Новогодние подарки и праздничное настроение подарили онкобольным детям Столбцовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сюрпризы для 14 ребят подготовили в центре социальной защиты населения. Спонсором благотворительной акции стал Белорусский фонд мира.

В Столбцовском районе онкобольным детям вручили новогодние подарки при поддержке Белорусского фонда мира-1

Благотворительное поздравление с наступающим годом для детей, больных онкологией, в районе совершили впервые.

В Столбцовском районе онкобольным детям вручили новогодние подарки при поддержке Белорусского фонда мира-4

Елена Юхновская, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации Столбцовского территориального центра социального обслуживания населения:
Белорусский фонд мира перечисляет нам денежные средства на наш спонсорский счет. За эти денежные средства мы приобретаем товар, который указывается в договорных отношениях, приобретаем его, формируем подарки и развозим по домам деткам.

В Столбцовском районе онкобольным детям вручили новогодние подарки при поддержке Белорусского фонда мира-7

В Столбцовском районе онкобольным детям вручили новогодние подарки при поддержке Белорусского фонда мира-9

Подарки вручили Дед Мороз и Снегурочка. В сказочных персонажей превратились сотрудники социальных служб. Теплый плед, ароматный напиток и конфеты доставили сразу в руки.

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# Новый год # общество # Елена Юхновская # Фотофакт

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