В Столбцовском районе онкобольным детям вручили новогодние подарки при поддержке Белорусского фонда мира
Новости Беларуси. Новогодние подарки и праздничное настроение подарили онкобольным детям Столбцовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сюрпризы для 14 ребят подготовили в центре социальной защиты населения. Спонсором благотворительной акции стал Белорусский фонд мира.
Благотворительное поздравление с наступающим годом для детей, больных онкологией, в районе совершили впервые.
Елена Юхновская, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации Столбцовского территориального центра социального обслуживания населения:
Белорусский фонд мира перечисляет нам денежные средства на наш спонсорский счет. За эти денежные средства мы приобретаем товар, который указывается в договорных отношениях, приобретаем его, формируем подарки и развозим по домам деткам.
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