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Более 85 млн рублей направят на строительство школ и детских садов в Минске

21 декабря 2018 19:38
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Новости Беларуси. Депутаты Мингорсовета решили исключить из инвестпрограммы на 2019 год модернизацию автовокзала «Восточный», а выделенные на это средства - более 85 миллионов рублей - направить на строительство новых школ и детских садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 85 млн рублей направят на строительство школ и детских садов в Минске-1

Финансирование коснется школ и детских садов в Каменной Горке, а также в районе улиц Одоевского и Полоцкой.

В планах также проектирование детского сада в Военном городке на улице Фогеля. В полном объеме профинансируют и завершение строительства 93-й школы. Здесь уже ведется черновая отделка, а сдать объект планируют в мае. Вероника Белозарович побывала на стройплощадке и узнала о ходе работ.

Подробнее в видеоматериале

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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