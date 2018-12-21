Более 85 млн рублей направят на строительство школ и детских садов в Минске

Новости Беларуси. Депутаты Мингорсовета решили исключить из инвестпрограммы на 2019 год модернизацию автовокзала «Восточный», а выделенные на это средства - более 85 миллионов рублей - направить на строительство новых школ и детских садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансирование коснется школ и детских садов в Каменной Горке, а также в районе улиц Одоевского и Полоцкой.

В планах также проектирование детского сада в Военном городке на улице Фогеля. В полном объеме профинансируют и завершение строительства 93-й школы. Здесь уже ведется черновая отделка, а сдать объект планируют в мае. Вероника Белозарович побывала на стройплощадке и узнала о ходе работ.