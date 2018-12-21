Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года

Новости Беларуси. Подарки для тех, кто дарит жизнь. Минский городской комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса поздравил многодетную семью из Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У Владимира и Елены пятеро детей: старшей дочери – Ксюше – 10 лет, а самой маленькой – Тане – недавно исполнилось три года. В женской компании есть и маленький мужчина – Илья.

Большая любовь к детям не осталась незамеченной. Елена в 2018 году получила Орден матери. Не менее приятным подарком стала стиральная машина, которую профсоюз вручил главе семейства, как отличному работнику Минской овощной фабрики. Дети получили сладкие сувениры от Деда Мороза и сами поздравили зимнего волшебника с наступающим Новым годом.

Владимир Павлюченко: Подарок действительно неожиданный, потому что очень роскошный. И своевременный, потому что у нас такая многодетная семья – пятеро детей. Есть машинка, но она уже выработала свой ресурс, поэтому как нельзя кстати подарок.

Зоя Ковалева, председатель горкома профсоюза работников агропромышленного комплекса:

Мы в этом году еще пойдем в школу, где учатся дети с нарушением слуха. Там у нас тоже акция, мы им тоже вручим подарки новогодние, плюс сертификат на денежную сумму.

Республиканская акция «Профсоюзы – детям» проходит круглый год. Благодаря ей ребята из многодетных и малообеспеченных семей ежегодно идут в школу с новыми портфелями, а этой зимой многие из них отправятся на экскурсии и бесплатное оздоровление в лагеря и санатории. Также накануне Нового года для маленьких зрителей подготовили сказочные представления.