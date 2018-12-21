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Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года

21 декабря 2018 19:39
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Новости Беларуси. Подарки для тех, кто дарит жизнь. Минский городской комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса поздравил многодетную семью из Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-1

У Владимира и Елены пятеро детей: старшей дочери – Ксюше – 10 лет, а самой маленькой – Тане – недавно исполнилось три года. В женской компании есть и маленький мужчина – Илья.

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-4

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-6

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-8

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-10

Большая любовь к детям не осталась незамеченной. Елена в 2018 году получила Орден матери. Не менее приятным подарком стала стиральная машина, которую профсоюз вручил главе семейства, как отличному работнику Минской овощной фабрики. Дети получили сладкие сувениры от Деда Мороза и сами поздравили зимнего волшебника с наступающим Новым годом.

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-13

Владимир Павлюченко:
Подарок действительно неожиданный, потому что очень роскошный. И своевременный, потому что у нас такая многодетная семья – пятеро детей. Есть машинка, но она уже выработала свой ресурс, поэтому как нельзя кстати подарок.

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-16

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-18

Зоя Ковалева, председатель горкома профсоюза работников агропромышленного комплекса:
Мы в этом году еще пойдем в школу, где учатся дети с нарушением слуха. Там у нас тоже акция, мы им тоже вручим подарки новогодние, плюс сертификат на денежную сумму.

Республиканская акция «Профсоюзы – детям» проходит круглый год. Благодаря ей ребята из многодетных и малообеспеченных семей ежегодно идут в школу с новыми портфелями, а этой зимой многие из них отправятся на экскурсии и бесплатное оздоровление в лагеря и санатории. Также накануне Нового года для маленьких зрителей подготовили сказочные представления.

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-21

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-23

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-25

Многодетной семье из Смолевичского района подарили стиральную машину накануне Нового года-27

# Новый год # общество # Зоя Ковалева # Фотофакт

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