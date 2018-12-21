На ретро-автомобилях с «Белгоспищепромом». Поздравления с новогодними праздниками получили жители Орши

Новости Беларуси. В новогоднее путешествие на ретро-автомобилях отправились работники концерна «Белгоспищепром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 22 декабря они прибудут в Минск. А сегодня настоящий праздник 9-ти самых «вкусных» предприятий страны устроили в Орше. На республиканскую акцию «Наши дети» здесь взглянули несколько с другого ракурса. Участники пробега поздравили всех, кто в душе ребенок. И год рождения, в этом случае, не имел никакого значения.

Летящий олень на капоте «Волги». Той самой машины, на которой так мечтал прокатиться маленький Миша. Взрослым он сменил десятки легковушек и даже водил автобус. Новогодний тур буквально вернул мужчину в прошлое.

Михаил Пашевич, житель Оршанского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Все хотят праздника. Видите, повыходили, повыезжали. Так посмотрят, порадуются.

Анастасия Аласания, СТВ:

Вернуть повзрослевшим детям праздник. Угостить конфетами и печеньем. И прокатиться на той самой «Чайке», которую видели только в фильмах. Мечты оршанцев исполняет концерн «Белгоспищепром».

Акция «Наши дети», вопреки названию, закружила в новогоднем празднике и взрослых. Веселье, смех, танцы и подарки – для оршанцев, которые живут в доме-интернате.

Елена Малиновская, начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна:

Мы создавали этот новогодний тур не для того, чтобы показать людям наши сладости, они хорошо известны в Беларуси. Мы хотели подарить людям настоящий праздник и в канун Нового года окружить их теплом и заботой.

И выделили для Дедушки Мороза и сказочных героев необычный транспорт. 9 ретро-автомобилей, символов 9 самых «вкусных» предприятий страны. На них волшебник привез подарки для самых юных жителей Орши.

Полина Стародумова, воспитанник социально-педагогического центра Оршанского района:

Концерт очень интересный. Как подготовили машины здесь. Дедушка Мороз.

Героями этой новогодней сказки стали все без исключения. Юные и пожилые оршанцы, и Дедушка Мороз. Мишка, словно сошедший с обертки шоколадных конфет от «Коммунарки», или кот – символ «Слодыча». Сегодня все друг другу желали сладкой жизни.