Новая профессия в Беларуси: кто такие и чем занимаются агенты по навигации

Новости Беларуси. В Беларуси появилась абсолютно новая профессия – агент по навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача специалистов – разработать детальные маршруты по самым востребованным городским объектам для незрячих людей. Такой работой может заниматься далеко не каждый. Это уникальный шанс для людей с нарушением зрения. Именно они создают понятную, прежде всего им самим, голосовую карту. Как это работает, узнал Александр Добриян.

Пять, шесть, семь, восемь. Пришли. Записываем. Восемь метров на два часа.

Знакомьтесь: агент по навигации Виталий Кравченко и его коллега Александр Шафаренко. Перед открытием самой современной в Гомельской области поликлиники они буквально по сантиметру изучают ее пространство. Безбарьерная среда здесь – не пустой звук.

Александр Добриян, корреспондент:

Для человека непосвященного это просто странный звук, однако для людей с нарушением зрения это настоящая путеводная звезда. Такие звукоречевые информаторы делают ориентацию в пространстве для незрячего человека гораздо проще.

Без системы навигации 8-этажное здание новой поликлиники для незрячего человека сродни лабиринту без входа и выхода. Задача агентов – детально описать маршруты и окружающую среду каждого устройства и разместить эти данные в мобильном приложении. Создать своеобразную голосовую карту объекта.

Виталий Кравченко, агент по навигации:

На улице в радиусе до 25 метров можно найти любой объект, включить его и на слух прийти прямо к нему. А так как по стандартам их вешают над ручками дверей, интуитивно я могу опустить вертикальную линию оттуда, откуда я слышу звук, и здесь, уже прямо под ними, искать ручку. Сразу с первого раза нашел.

Приборы оповещения связываются с обычным смартфоном, на котором установлено соответствующее мобильное приложение, и буквально диктуют, куда идти. С помощью этой системы – к слову, разработка отечественная – можно детально проработать маршрут заранее, еще из дома, или ориентироваться уже по месту.

Виталий Кравченко:

Очень удобно, когда сами информаторы будут по пути следования включаться именно в той последовательности, как человек идет. То есть какие-то замечания, предложения мы всегда высказываем, чтобы разработчики приложения могли своевременно что-то подправить и улучшить всю систему. Поэтому действительно это та работа, которая приносит реально удовольствие, хочется утром просыпаться и на нее идти, проводить день с радостью и пользой для других.

Создавать среду равных возможностей для этих мужчин – без преувеличения, больше, чем просто работа.

Александр Шафаренко, специалист по навигационному оборудованию:

Для меня в первую очередь это доброе дело для таких же, как я. У меня все окружение, мои друзья – это незрячие люди, слабовидящие люди. На работе. Семья у меня тоже, супруга слабовидящая. То есть для меня это как отдушина. Все это делается для людей и от души.