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В Столбцах укладывать плитку на стройплощадке детского сада рабочим помогала команда Миноблисполкома

22 апреля 2017 13:31
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Новости Беларуси. В Минской области акцент 22 апреля сделали на строительстве и благоустройстве социальных объектов. Укладывать плитку на стройплощадке детского сада в Столбцах рабочим помогала команда губернатора.

В Столбцах укладывать плитку на стройплощадке детского сада рабочим помогала команда Миноблисполкома-1

Его открытия родители ждут с нетерпением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Столбцах укладывать плитку на стройплощадке детского сада рабочим помогала команда Миноблисполкома-3

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:
Физически работать надо. Все сотрудники облисполкома, которые здесь работают, им не чужды ни лопата, ни лом, ни топор.

В Столбцах укладывать плитку на стройплощадке детского сада рабочим помогала команда Миноблисполкома-5

Валерий Поплавский, каменщик строительной организации:
Качественно работают. Люди простые. Здорово. Можно сказать, не хуже любого каменщика или плотника.

Работают отлично, на ура. Молодцы. 

# общество # Субботники в Беларуси # Семен Шапиро # Фотофакт # Валерий Поплавский

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