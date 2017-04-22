В Столбцах укладывать плитку на стройплощадке детского сада рабочим помогала команда Миноблисполкома

Новости Беларуси. В Минской области акцент 22 апреля сделали на строительстве и благоустройстве социальных объектов. Укладывать плитку на стройплощадке детского сада в Столбцах рабочим помогала команда губернатора.

Его открытия родители ждут с нетерпением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Физически работать надо. Все сотрудники облисполкома, которые здесь работают, им не чужды ни лопата, ни лом, ни топор.

Валерий Поплавский, каменщик строительной организации:

Качественно работают. Люди простые. Здорово. Можно сказать, не хуже любого каменщика или плотника.