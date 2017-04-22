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Благодаря стараниям белорусов сумма заработанных на субботнике средств составила свыше 7 миллионов рублей

22 апреля 2017 10:48
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Новости Беларуси. И только что стало известно — более трех миллионов человек приняли участие в субботнике. По данным на 12 часов дня, благодаря стараниям белорусов заработано свыше семи миллионов рублей. 

Благодаря стараниям белорусов сумма заработанных на субботнике средств составила свыше 7 миллионов рублей -1

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Часть средств – остается 50% в распоряжении Минфина, 50% – остаётся в распоряжении облисполкомов, которые направлены на укрепление материально-технической базы центров технического творчества для детей-подростков,

на реконструкцию и восстановление историко-культурного наследия объектов,

на создание субъектов инновационной деятельности, на ремонт, восстановление, подготовку к летнему отдыху оздоровительных детских и спортивно-детских лагерей.

Благодаря стараниям белорусов сумма заработанных на субботнике средств составила свыше 7 миллионов рублей -4

Как отметил, вице-премьер, субботник прошел организованно. А сумма заработанных средств – больше, чем в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

 

 

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт

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