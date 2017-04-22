Благодаря стараниям белорусов сумма заработанных на субботнике средств составила свыше 7 миллионов рублей

Новости Беларуси. И только что стало известно — более трех миллионов человек приняли участие в субботнике. По данным на 12 часов дня, благодаря стараниям белорусов заработано свыше семи миллионов рублей.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Часть средств – остается 50% в распоряжении Минфина, 50% – остаётся в распоряжении облисполкомов, которые направлены на укрепление материально-технической базы центров технического творчества для детей-подростков,

на реконструкцию и восстановление историко-культурного наследия объектов, на создание субъектов инновационной деятельности, на ремонт, восстановление, подготовку к летнему отдыху оздоровительных детских и спортивно-детских лагерей.