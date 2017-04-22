На территории Драчковского лесничества Андрей Кобяков с заместителями высадили сеянцы сосен и березы

Новости Беларуси. Свои деловые костюмы на рабочие сменили и сотрудники аппарата Совета Министров. На территории Драчковского лесничества в Смолевичском районе премьер Беларуси Андрей Кобяков вместе со своими заместителями высаживают сеянцы сосен и березы.

Эти места наиболее пострадали от прошлогодних ураганов. Работа по восстановлению леса ведется еще с осени. И к этому времени уже многое удалось сделать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Фактически, работы с ликвидацией последствий практически завершены. Остались только самые труднодоступные – болотная местность, куда в сегодняшнее время года практически не добраться. По ним, собственно, тоже заканчивается работа.