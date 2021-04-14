Прямой эфир

В Столбцах разработали интерактивную карту с маршрутами для самых маленьких. Она включает аудиосказки, загадки и онлайн-игры

14 апреля 2021 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Столбцах разработали путеводитель для юных туристов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специально для этого созданы интерактивная карта и подробный путеводитель. К нему прилагаются идеи, чем занять маленьких путешественников до и после прогулки.

В Столбцах разработали интерактивную карту с маршрутами для самых маленьких. Она включает аудиосказки, загадки и онлайн-игры -1

В приложении есть экскурсии по Хотово, Рубежевичам, Шашкам, Старому и Новому Сверженю. Всего 10 населенных пунктов. В путеводителе можно найти аудиосказки, тематические стихи, загадки, онлайн-игры и видеоуроки.

В Столбцах разработали интерактивную карту с маршрутами для самых маленьких. Она включает аудиосказки, загадки и онлайн-игры -4

Наталия Неймировец, заместитель заведующей дошкольного центра развития ребенка «Радуга»:
Данные места на интерактивной карте мы включали исходя из запросов родителей, также интереса детей, наших воспитанников. Данная карта включает в себя информацию о более чем 40 объектах отдыха и развлечений экологической, физкультурно-оздоровительной, краеведческой, агронаправленности. Наиболее популярным среди разработанных маршрутов стали «Шлях Коласа», музей Якуба Коласа, фитоаптека, криница «Котлы», физкультурно-оздоровительный комплекс, вокзал.

В Столбцах разработали интерактивную карту с маршрутами для самых маленьких. Она включает аудиосказки, загадки и онлайн-игры -7

С картой лучше всего ознакомиться заранее, скачать и использовать в пути с помощью мобильного устройства. Путешествие подойдет для активных и любознательных семей.

# Туризм # общество # Наталия Неймировец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виртуальная платформа с высоким уровнем защиты. Рассказываем о том, как будет работать «Государственное облако»
14 апреля 2021 18:18

Виртуальная платформа с высоким уровнем защиты. Рассказываем о том, как будет работать «Государственное облако»

Григорий Азарёнок: в последние десятилетия в авангарде телеканал Euronews. Ничего, кроме подлой лжи о нашей стране, зрители не видели
14 апреля 2021 16:45

Григорий Азарёнок: в последние десятилетия в авангарде телеканал Euronews. Ничего, кроме подлой лжи о нашей стране, зрители не видели

Ещё в детстве ей рассказывали, что самое святое – это хлеб. Мотивирующая история успешной белоруски из Могилёва
14 апреля 2021 16:16

Ещё в детстве ей рассказывали, что самое святое – это хлеб. Мотивирующая история успешной белоруски из Могилёва