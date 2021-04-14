В Столбцах разработали интерактивную карту с маршрутами для самых маленьких. Она включает аудиосказки, загадки и онлайн-игры

Новости Беларуси. В Столбцах разработали путеводитель для юных туристов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специально для этого созданы интерактивная карта и подробный путеводитель. К нему прилагаются идеи, чем занять маленьких путешественников до и после прогулки.

В приложении есть экскурсии по Хотово, Рубежевичам, Шашкам, Старому и Новому Сверженю. Всего 10 населенных пунктов. В путеводителе можно найти аудиосказки, тематические стихи, загадки, онлайн-игры и видеоуроки.

Наталия Неймировец, заместитель заведующей дошкольного центра развития ребенка «Радуга»:

Данные места на интерактивной карте мы включали исходя из запросов родителей, также интереса детей, наших воспитанников. Данная карта включает в себя информацию о более чем 40 объектах отдыха и развлечений экологической, физкультурно-оздоровительной, краеведческой, агронаправленности. Наиболее популярным среди разработанных маршрутов стали «Шлях Коласа», музей Якуба Коласа, фитоаптека, криница «Котлы», физкультурно-оздоровительный комплекс, вокзал.