Виртуальная платформа с высоким уровнем защиты. Рассказываем о том, как будет работать «Государственное облако»

Новости Беларуси. Виртуальная платформа с высоким уровнем защиты. В Беларуси создается «Государственное облако» для хранения информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем могут находиться любые данные, представляющие тайну, будь то личные материалы, налоговые и коммерческие сведения или информация, связанная с национальной безопасностью.

Отправной точкой для создания платформы в 2014 году стал указ Президента об использовании госорганами телекоммуникационных технологий. Ведь практика показывает, что не всегда организации могут самостоятельно обеспечить защиту своей локальной сети, чем и пользуются киберпреступники. К «Государственному облаку» уже подключились более 500 предприятий. И этот процесс продолжается.

Игорь Черняк, начальник отдела управления Следственного комитета Беларуси по Гродненской области:

В качестве примера можно привести: в 2020 году следственным управлением завершено расследование в отношении двух жителей областного центра, которые на протяжении года осуществляли так называемые DoS-атаки к интернет-ресурсам, интернет-сайтам ряда организаций, как белорусских, так и иностранных. И в результате данных преступных действий вывели на время большинство ресурсов данных предприятий.

Сергей Прокопов, заместитель генерального директора предприятия «Белорусские облачные технологии»:

Задачей нашей было сделать так, чтобы эти технологии, первое, были доступны. Сегодня-завтра западная площадка отключила хостинг, и появилась проблема у государственных органов и организаций. В этом плане мы обеспечиваем сохранность данных в стране. Эти данные никуда не уйдут, не потеряются, они будут обеспечены. И информационные системы, которые их обрабатывают, будут функционировать 24 часа семь дней в неделю 365 дней в году.