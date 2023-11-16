В Столбцах прошёл форум молодых специалистов сферы сельского хозяйства

Новости Беларуси. Зоотехники, ветеринары, комбайнеры и агрономы – более 300 человек собрал в Столбцах форум молодых специалистов, которые трудятся в сфере сельского хозяйства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С какими проблемами сталкивается молодежь на первом рабочем месте, говорили за круглым столом. Ведь от того, насколько комфортные создаются условия, зависит и закрепляемость кадров. В этом направлении ведется серьезная работа: оказывается финансовая поддержка, помогают с жильем. Ответы на волнующие вопросы молодые аграрии смогли услышать от профсоюзных лидеров. А опытом поделились сотрудники и руководители сельхозпредприятий.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Очень важна сегодняшняя встреча, прежде всего для того, чтобы мы понимали, с какими трудностями встречаются наши молодые люди на первом рабочем месте, как они устроились, какие жилищные условия, устраивает ли их уровень зарплаты, хватает ли им внимания, закреплены ли за ними наставники. В обязательном порядке мы проведем анонимное или открытое анкетирование, чтобы проанализировать ситуацию, которая складывается у нас среди молодежи, чтобы понять, какие у них проблемы и пожелания.

Программа форума рассчитана на три дня. Ежедневно группа участников будет меняться. Молодые аграрии посетят знаковые исторические локации, а также производственные площадки.