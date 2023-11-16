Более сотни участников собрал слёт учеников белорусских транспортных классов

«Вместе по дороге возможностей!» Первый слет учащихся транспортных классов объединил более сотни ребят со всей страны. В будущем все они планируют связать свою жизнь с железной дорогой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников не только школьники, но и те, кто уже постигает азы транспортного дела. В формате «равный обучает равного» ребята обмениваются опытом и ближе знакомятся с особенностями профессии. А чтобы информация лучше усваивалась, педагоги подготовили мастер-классы, тренинги и квесты. А еще в программе – экскурсия по центру управления перевозками, где ребята увидят работу локомотивного депо Барановичей изнутри.

Илья Юрченко, учащийся Средней школы № 12 Орши: Для нас проводят экскурсии по разным местам. Это, получается, вторая. Пока что я всем доволен, это очень интересно. На уроках нам объясняют вводный экскурс в профессию железнодорожника. И меня это прям тянет.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Необходимо более глубоко заниматься профориентацией детей. Именно с учетом формирования будущего Белорусской железной дороги, будущего в том числе для других отраслей через знакомство наших ребят, наших детей с профессиями различными. На Белорусской железной дороге работают представители порядка 160 профессий. И объединяет их всех такое общее, емкое наше дело – это железнодорожник.

Слет проходит по инициативе Белорусской железной дороги. Всего в нашей стране в транспортных классах обучаются более 350 юношей и девушек.