В Минской области открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей

Новости Беларуси. Охота становится все популярнее среди жителей центрального региона. Всего в Минской области сейчас насчитывается около 37 тысяч охотников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чаще предпочитают добывать крупных животных. А с начала ноября открылся осенне-зимний сезон выхода на пушных зверей.

Это заяц, белка, куница, норка, лиса и другие виды. При этом важно соблюдать строгие правила. Например, в Березинском лесхозе охота разрешена в выходные дни, также можно добавить два дополнительных. Но главное – купить специальную путевку. С начала открытия сезона их выдали уже более 50. Охотиться можно двумя методами: ружейным и безружейным.

Дмитрий Круталевич, инженер по охотничьему хозяйству Березинского лесхоза:

Оружейная охота – это охота с помощью гладкоствольного оружия с патронами, снаряженными дробью. Ну и мелкокалиберное оружие, 5-6 миллиметров, для мелких куньих – это норка и куница, также белки. Есть еще один вид охоты – безружейная охота, охота с помощью самоловов, капканов и при помощи ловчих животных. К ним относятся птицы (ястребы, соколы) и борзые собаки.

К слову, за охоту без разрешения или в запрещенных местах предусмотрены немалые штрафы. Максимальный – свыше тысячи рублей. Плюс конфискация орудий охоты. Чтобы не допускать браконьерства, в Березинском лесхозе проводят рейды. В нынешнем сезоне пока без нарушителей.