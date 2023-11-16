В Минске наградили лучших участковых инспекторов милиции

Новости Беларуси. За высокие результаты и ответственное отношение к поставленным задачам. В городской Ратуше отметили лучших участковых инспекторов столичной милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Церемония приурочена к 100-летнему юбилею службы. Награды получили более 70 человек. Они были удостоены благодарностей МВД, нагрудных знаков «За самаадданую службу» первой степени и «За заслугі». Ветераны службы получили памятные подарки. Глава города вручил нескольким участковым инспекторам символические ключи от арендного жилья.

Михаил Небышинец, участковый инспектор городского отдела милиции № 2: На службу пришел давно, еще в 2011 году. Это была идея родителей. У меня бабушка работала в охране. Участковый – это человек, который всегда на виду, к которому люди изначально идут за помощью. У нас в каждом районе, даже микрорайоне есть опорные пункты, где всегда участковый примет, выслушает, поймет, примет какие-то усилия, чтобы максимально помочь, направить людей.

Кирилл Иванович, участковый инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики РУВД Заводского района:

Очень приятно было получить от мэра города данную арендную квартиру. Уже сейчас стоят насущные вопросы – как обставить.

Проходил службу в Заводском РУВД Минска в должности милиционера роты патрульно-постовой службы милиции. Я постоянно пересекался и сталкивался с участковыми инспекторами. И после получения высшего образования в Академии Министерства внутренних дел выбрал для себя дальнейший путь – работать с гражданами непосредственно.

Праздничную программу дополнило выступление участников оркестра ГУВД Мингорисполкома.