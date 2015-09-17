Новости Беларуси. В Столбцах открыты курсы по обучению всех желающих управлению маломерными судами. Специальная школа «водных рулевых» появилась на базе Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов райсельхозпрода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С желающими отлично держаться на воде работают преподаватели со специальным образованием, в том числе морским. Двухмесячные занятия включают теорию и практику. Экзамен на «отлично» уже сдали 20 человек. Еще столько же пока постигают азы управления судами.