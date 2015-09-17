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В Столбцах открыты курсы по обучению всех желающих управлению маломерными судами

17 сентября 2015 14:48
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Новости Беларуси. В Столбцах открыты курсы по обучению всех желающих управлению маломерными судами. Специальная школа «водных рулевых» появилась на базе Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов райсельхозпрода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С желающими отлично держаться на воде работают преподаватели со специальным образованием, в том числе морским. Двухмесячные занятия включают теорию и практику. Экзамен на «отлично» уже сдали 20 человек. Еще столько же пока постигают азы управления судами.

# общество # Транспорт Беларуси

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