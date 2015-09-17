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Жалоба на ЖЭС, сотрудники которого незаконно срубили молодую березку

17 сентября 2015 13:48
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Если включить фантазию, отдельные кварталы Минска напоминают французский Прованс. Уютные малоквартирные дома песочного цвета, тихий двор и цветущий летом палисадник — таким нас встретил столичный микрорайон Грушевка. Кто бы мог подумать, что здесь, на фоне умиротворения и неги, недавно, по словам жильцов, случилось хладнокровное убийство.

Надежда Петровна на заслуженном отдыхе крепко подружилась с флорой и фауной. С выходом на пенсию у женщины появилось много новых увлечений: собаки, вышивка, обустройство двора. Мальчишки, играющие рядом с домом, не знают, что яркий палисадник, дерево сливы, сирень и две березы, мимо которых так весело носиться, дело рук Надежды Петровны. Однако в середине знойного августа одну из берез спилили. 

# общество # Дворы Минска

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