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Пилот посадил самолет, чтобы спасти замерзшую собаку

17 сентября 2015 13:37
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Новости США. Пилот авиакомпании Air Canada посадил самолет для того, чтобы спасти от смерти собаку. Для авиаперевозчика это обернулось крупными издержками, а пассажирам пришлось ждать больше часа, прежде чем продолжить свое путешествие. Несмотря ни на что пилот уверен, что поступил правильно.        

Во время перелета из Тель-Авива в Торонто капитан воздушного судна обнаружил, что в грузовом отсеке произошел сбой системы отопления. Там находился пес одного из пассажиров. Французский бульдог по кличке Симба мог погибнуть от переохлаждения.

На свой страх и риск пилот совершил экстренную посадку во Франкфурте.

Все пассажиры, включая пса и его владельца, были пересажены на следующий рейс.

Эксперт по авиации Фил Дарби отмечает, что, несмотря на дополнительные расходы в десять тысяч долларов и задержку в 75 минут, пилот сделал правильный выбор.

Фил Дарби:
Если температура снаружи была минус 50 или минус 60 градусов Цельсия, то даже с учетом изоляции в грузовом отсеке она бы опустилась ниже нуля. При этом капитан несет ответственность за жизни всех находящихся на борту: не важно человек это или собака.

Истории, героями которых стали братья наши меньшие, читайте здесь.  

# общество # Животные # Фил Дарби

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