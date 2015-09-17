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Минчане жалуются на коммунальщиков, которые некачественно и не предупреждая сделали ремонт в подъезде

17 сентября 2015 14:10
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Ничто так не пополняет словарный запас женщины, как ремонт в квартире. Можно себе только представить, как пополняется словарный запас при ремонте подъезда, причем вопреки воле.

Считается, что ремонт лучше делать стахановскими темпами и гестаповскими методами. Коммунальщики Заводского района столицы предпочитают проводить ремонты по-партизански. Совпадение это или нет, но ремонт подъездов проводился для домов 16, 18 и 20 Партизанского проспекта.

Татьяна Хандога:
Дело в том, что после получения жировок за июль месяц мы были крайне удивлены, сколько у нас взяли за косметический ремонт подъездов. Об этом косметическом ремонте нас никто не предупредил, акт не составлялся ремонта, договор не заключался. 

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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