В Старобине в 2017 году новая школа откроется в здании бывшего Дома быта

Новости Беларуси. В Старобине Солигорского района более 200 учеников начальных классов сядут за новые парты в следующем учебном году. Здание бывшего дома быта, который не использовался в течение десятилетия, сегодня и реконструируют под школу. Учебное заведение довольно просторное. Игровые помещения, кабинет логопеда, медпункт, библиотека, и, конечно, учебные классы разместятся под одной крышей.

Сегодня на объекте работают более 100 человек.

Работы выполняет солигорское предприятие, которое имеет большой опыт строительства и ремонта зданий «под ключ» любого уровня сложности. Стоимость объекта 3 миллиона рублей. Более половины средств уже освоено.