В Старобине в 2017 году новая школа откроется в здании бывшего Дома быта
Новости Беларуси. В Старобине Солигорского района более 200 учеников начальных классов сядут за новые парты в следующем учебном году. Здание бывшего дома быта, который не использовался в течение десятилетия, сегодня и реконструируют под школу. Учебное заведение довольно просторное. Игровые помещения, кабинет логопеда, медпункт, библиотека, и, конечно, учебные классы разместятся под одной крышей.
Сегодня на объекте работают более 100 человек.
Работы выполняет солигорское предприятие, которое имеет большой опыт строительства и ремонта зданий «под ключ» любого уровня сложности. Стоимость объекта 3 миллиона рублей. Более половины средств уже освоено.
Александр Вовна, главный инженер строительного предприятия:
Выполнен большой объем работ по замене всех сетей: замененые тепловые, электрические сети, канализация, водопровод. На данный момент практически полностью завершена перепланировка здания.
Провели усиления конструкций, занимаемся отделкой фасада.
Внутренние работы уже тоже подходят к финишу, сети там уже практически все выполнены, остались отделочные работы.
Мы планируем закончить в мае.
Начинаются и работы по благоустройству прилегающей территории, на которой, к слову, разместятся игровые площадки и площадка для изучения правил дорожного движения. Рядом со школой запроектирована и автостоянка. Между прочим, такое «образовательное» пополнение было необходимым, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Старобин понемногу разрастается, ежегодно добавляется в среднем 40 ребят школьного возраста.