Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 2 апреля: экспорт белорусского опыта и образования

На прошлой неделе во время визита Президента Республики Беларусь в Туркменистан был запущен в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Причем это полностью сделанный «под ключ» белорусскими специалистами. Это не только экономическая выгода, это имидж. Фактически всему миру мы показали пример белорусских технологий, а также подготовки белорусских специалистов. Сегодня в ток-шоу «Что происходит» мы попытаемся поговорить, насколько выгоден может быть экспорт нашего опыта и экспорт нашего образования. Что надо сделать, чтобы добиться максимального успеха в этом направлении.

Гости в студии:

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь;

Татьяна Якубович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Светлана Шилова, проректор по лечебной работе БГМУ;

Степан Васковский, доктор экономических наук, профессор;

Игорь Соколов, главный редактор газеты «Аргументы и факты в Беларуси», председатель совета IPR Belarus;

Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории