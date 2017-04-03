Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 2 апреля: экспорт белорусского опыта и образования

На прошлой неделе во время визита Президента Республики Беларусь в Туркменистан был запущен в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Причем это полностью сделанный «под ключ» белорусскими специалистами. Это не только экономическая выгода, это имидж. Фактически всему миру мы показали пример белорусских технологий, а также подготовки белорусских специалистов. Сегодня в ток-шоу «Что происходит» мы попытаемся поговорить, насколько выгоден может быть экспорт нашего опыта и экспорт нашего образования. Что надо сделать, чтобы добиться максимального успеха в этом направлении.
Гости в студии:
Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь;
Татьяна Якубович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Светлана Шилова, проректор по лечебной работе БГМУ;
Степан Васковский, доктор экономических наук, профессор;
Игорь Соколов, главный редактор газеты «Аргументы и факты в Беларуси», председатель совета IPR Belarus;
Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории