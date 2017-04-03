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Спецоперация по спасению утопающего. Учения МЧС прошли 3 апреля на набережной Свислочи в Минске

03 апреля 2017 10:17
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Новости Беларуси. На набережной Свислочи 3 апреля развернулась целая спецоперация. Сотрудники МЧС спасали утопающего. Для помощи сотрудники применили весь арсенал, включая специальный трос и плот. Правда, на этот раз тонул не человек, а манекен. Профессионалы отработали действия на учениях.

Спецоперация по спасению утопающего. Учения МЧС прошли 3 апреля на набережной Свислочи в Минске-1

Александр Попко, официальный представитель МГУ МЧС:
Как только с рек сходит лед, проводятся тренировки на открытой воде. У спасателей непосредственно частей, которые находятся возле водоемов, есть специальное оборудование, которое они применяют при спасении на воде. Собственно, на таких тренировках спасатели отрабатывают как меткость, бросание кругов, спасательных концов Александрова, так и различные приемы спасения на воде.

На подобные тренировки спасатели выезжают как правило раз в месяц. В течение нескольких часов сотрудники отрабатывают ситуации, с которыми на практике сталкиваются каждый купальный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси # Александр Попко

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