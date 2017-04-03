Прямой эфир

Операция «Арсенал» началась в Минске. Только в Центральное РУВД 3 апреля принесли 13 пистолетов, 2 ружья и нож

03 апреля 2017 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Операцию «Арсенал» 3 апреля начали белорусские правоохранители. В течение нескольких дней граждане могут сдать государству незарегистрированное оружие и боеприпасы и тем самым уйти от наказания, предусмотренного законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только в Центральное отделение столичной милиции сегодня добровольцы принесли 13 пистолетов, 2 гладкоствольных ружья, охотничий нож.

Всю информацию о порядке сдачи опасных предметов можно узнать по телефону 102. Граждане также могут сообщать об известных фактах незаконного хранения оружия, в том числе и анонимно.

Операция «Арсенал» началась в Минске. Только в Центральное РУВД 3 апреля принесли 13 пистолетов, 2 ружья и нож-1

Ваислий Саплицкий, старший инспектор по разрешительной работе Центрального РУВД Минска:
Гражданин принес нарезной спортивный револьвер. Он сам пришел, добровольно сдал его для уничтожения. Просто человек в возрасте и сказал, что больше быть владельцем оружия не хочет. Проверяются все граждане, которые имеют противопоказания к владению оружием, то есть состоят на учете в психдиспансерах, наркодиспансерах, привлекались к административной ответственности по некоторым видам правонарушений.

Сотрудники правопорядка призывают граждан не оставаться безразличными к проблеме и напоминают, что нередко в квартирах где хранится оружие, живут дети, подростки. И их интерес к этим предметам зачастую приводит к печальным последствиям. А уголовное законодательство за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

# общество # Оружие и боеприпасы # Ваислий Саплицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 2 апреля: экспорт белорусского опыта и образования
03 апреля 2017 11:21

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 2 апреля: экспорт белорусского опыта и образования

Спецоперация по спасению утопающего. Учения МЧС прошли 3 апреля на набережной Свислочи в Минске
03 апреля 2017 10:17

Спецоперация по спасению утопающего. Учения МЧС прошли 3 апреля на набережной Свислочи в Минске

Цветотерапия: влияние цвета на эмоциональное состояние человека
03 апреля 2017 09:53

Цветотерапия: влияние цвета на эмоциональное состояние человека