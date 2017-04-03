Операция «Арсенал» началась в Минске. Только в Центральное РУВД 3 апреля принесли 13 пистолетов, 2 ружья и нож

Новости Беларуси. Операцию «Арсенал» 3 апреля начали белорусские правоохранители. В течение нескольких дней граждане могут сдать государству незарегистрированное оружие и боеприпасы и тем самым уйти от наказания, предусмотренного законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только в Центральное отделение столичной милиции сегодня добровольцы принесли 13 пистолетов, 2 гладкоствольных ружья, охотничий нож.

Всю информацию о порядке сдачи опасных предметов можно узнать по телефону 102. Граждане также могут сообщать об известных фактах незаконного хранения оружия, в том числе и анонимно.