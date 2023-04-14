В стандартном рецепте кулича пшеничная мука. Чем её можно заменить?
16 апреля отмечается самый большой церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. В его основе лежит история о чудесном Воскресении Иисуса Христа, которого распяли на кресте. Верующие воспринимают его смерть как искупление грехов, а воскрешение – как победу над силой зла и дарование Богом вечной жизни. О том, как правильно подготовиться и провести Пасху, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, в стандартном рецепте кулича будет сахар, мука пшеничная обычная. Может быть, есть какие-то секреты для более полезного кулича?
Ольга Гончаренко, нутрициолог:
Обычно советуют в выпечку брать пшеничную муку наполовину с цельнозерновой, чтобы дополучать норму клетчатки.
Юлия Самусенко:
Я еще слышала про творожные куличи – тоже как вариант.
Ольга Гончаренко:
Да, есть творожные, творожная пасха. Она тоже очень часто на столе. Ее тоже можно приготовить, только там основа будет уже – творожная масса.
Юлия Самусенко:
Матушка Евдокия, мне кажется, у вас точно есть какие-то секреты по выпечки куличей. Вообще, сколько по объемы вы их печете?
Евдокия Савицкая, матушка:
Мы печем немножко буквально, чтобы детки в корзинке понесли. Положили, принесли и осветили. Секреты есть, конечно, но они на бумаге у мамы. Мамин рецепт – там точно получается. Мы, конечно же, экспериментируем каждый год. Творожные куличи мы печем, чтобы более здоровое.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я пробовала печь куличи два раза по маминому рецепту, и ничего не получилось. Также настоящая магия, то есть громко топать, хлопать рядом с тестом нельзя, когда оно подходит. Мама оставляет, должна быть тишина и спокойствие.
Юлия Самусенко:
С чистыми мыслями, наверное, к этому нужно подходить.
Алеся Лакина:
Да, это настоящая магия. У меня не получилось. Влада, у вас как?
Влада, певица:
Та же история, я прекрасно вас понимаю. Мы, конечно же, пробуем печь. Я не могу сказать, что выпечка – это моя сильная сторона. Я как-то больше специализируюсь на других горячих блюдах. Мы всегда покупаем. Благо у нас сейчас настолько выбор, что можно купить в наших магазинах выпечку и творожные. Поэтому у нас всегда, естественно, что-то куплено про запас на случай, если не получиться. Поэтому я знаю, о чем вы говорите: нельзя хлопать, приоткрывать дверцу духовки – смотреть, как он уже готов или нет. Поэтом, если вдруг что-то пойдет не так, у нас есть чем заменить, но мы всегда пробуем печь. Потому что это момент, который нас объединяет.
Юлия Самусенко:
Ведь пекут еще обычно за день до Пасхи, правильно? Потом говорят: «Нет, сегодня их пробовать нельзя, только в день Пасхи можно».
Влада:
Конечно.
Юлия Самусенко:
Никто не разрешает, это прямо такая церемония.
Влада:
Это момент, когда мы все вместе собираемся, это делаем.
Юлия Самусенко:
Главное, дождаться момента Пасхи и тогда их пробовать.
Алеся Лакина:
Настоящая магия. Дарья, может у вас есть какие-то лайфхаки, как красиво подать кулич, как его украсить?
Дарья Вавилова, руководитель студии декора:
Традиционно мы используем натуральные материалы – это могут быть какие-то веточки, листочки, с листочками веточки, цветы. Опять же, тоже очень красиво – на красивой салфетке из натуральных материалов, льняной, хлопковой какой-то с красивым рисунком, возможно, просто однотонной.
Юлия Самусенко:
Главное, хорошо испечь кулич, чтобы он гармонично смотрелся на этой красивой салфетке.
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