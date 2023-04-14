В стандартном рецепте кулича пшеничная мука. Чем её можно заменить?

16 апреля отмечается самый большой церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. В его основе лежит история о чудесном Воскресении Иисуса Христа, которого распяли на кресте. Верующие воспринимают его смерть как искупление грехов, а воскрешение – как победу над силой зла и дарование Богом вечной жизни. О том, как правильно подготовиться и провести Пасху, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, в стандартном рецепте кулича будет сахар, мука пшеничная обычная. Может быть, есть какие-то секреты для более полезного кулича?

Ольга Гончаренко, нутрициолог:

Обычно советуют в выпечку брать пшеничную муку наполовину с цельнозерновой, чтобы дополучать норму клетчатки. Юлия Самусенко:

Я еще слышала про творожные куличи – тоже как вариант. Ольга Гончаренко:

Да, есть творожные, творожная пасха. Она тоже очень часто на столе. Ее тоже можно приготовить, только там основа будет уже – творожная масса. Юлия Самусенко:

Матушка Евдокия, мне кажется, у вас точно есть какие-то секреты по выпечки куличей. Вообще, сколько по объемы вы их печете?

Евдокия Савицкая, матушка:

Мы печем немножко буквально, чтобы детки в корзинке понесли. Положили, принесли и осветили. Секреты есть, конечно, но они на бумаге у мамы. Мамин рецепт – там точно получается. Мы, конечно же, экспериментируем каждый год. Творожные куличи мы печем, чтобы более здоровое. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я пробовала печь куличи два раза по маминому рецепту, и ничего не получилось. Также настоящая магия, то есть громко топать, хлопать рядом с тестом нельзя, когда оно подходит. Мама оставляет, должна быть тишина и спокойствие. Юлия Самусенко:

С чистыми мыслями, наверное, к этому нужно подходить. Алеся Лакина:

Да, это настоящая магия. У меня не получилось. Влада, у вас как?

Влада, певица:

Та же история, я прекрасно вас понимаю. Мы, конечно же, пробуем печь. Я не могу сказать, что выпечка – это моя сильная сторона. Я как-то больше специализируюсь на других горячих блюдах. Мы всегда покупаем. Благо у нас сейчас настолько выбор, что можно купить в наших магазинах выпечку и творожные. Поэтому у нас всегда, естественно, что-то куплено про запас на случай, если не получиться. Поэтому я знаю, о чем вы говорите: нельзя хлопать, приоткрывать дверцу духовки – смотреть, как он уже готов или нет. Поэтом, если вдруг что-то пойдет не так, у нас есть чем заменить, но мы всегда пробуем печь. Потому что это момент, который нас объединяет. Юлия Самусенко:

Ведь пекут еще обычно за день до Пасхи, правильно? Потом говорят: «Нет, сегодня их пробовать нельзя, только в день Пасхи можно». Влада:

Конечно.