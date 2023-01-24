В среднем за день доставляет 100 газет и 150 писем. В Минске выбрали лучшего почтальона

Новости Беларуси. Письмо в почтовом ящике – событие долгожданное. Доставкой конвертов и газет в Минске занимаются 312 почтальонов. И недавно в столице выбрали лучшего работника. Им оказалась Татьяна, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Новости Беларуси. Письмо в почтовом ящике – событие долгожданное. Доставкой конвертов и газет в Минске занимаются 312 почтальонов. И недавно в столице выбрали лучшего работника. Им оказалась Татьяна, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Татьяна Сируть, почтальон отделения почтовой связи №55 РУП «Белпочта»:
Пришла чуть более 5 лет назад. Искала такую работу, чтобы было удобно заводить ребенка в садик, второго забирать из школы. То есть подбирала такой график работы, чтобы было время уделять время и детям, и семье.
Теперь каждый рабочий день за последние 5 лет минчанка начинает с разбора корреспонденции. Газеты подписывает и сортирует в стопки по домам. Далее переходит к письмам.
Татьяна Сируть:
Разбираю письма, сортирую по домам. Формирую все по маршруту.
После Татьяна обязательно утепляется: зима все-таки на дворе. Героиня рассказала, что погодные условия ее не смущают. Летом жару переносит легко, потому что любит тепло. Зимой одевается по сезону.
Татьяна Сируть:
Мне нравится, что я всегда на свежем воздухе, в хорошей физической форме, потому что всегда нагрузка есть. Район молодой, позитивный. По крайней мере мой участок. Молодые мамы, много с кем общаюсь, знакомы между собой, сама здесь живу, и дети наши вместе учатся.
В среднем за день почтальон доставляет 100 газет и 150 писем. Сумка может выдержать аж до 7 килограммов. Если корреспонденции очень много, Татьяна ходит по маршруту несколько раз: бывает, что за день набегает и по 15 тысяч шагов.
Татьяна Сируть:
В начале маршрута у меня находятся офисные здания. Когда я с ними закончу, перехожу дорогу и иду дальше по жилому сектору. Также у меня в зоне обслуживания есть немного частного сектора.
Почтальон признается, что в своей работе любит все. Но если было бы нужно выделить что-то одно, то это были бы новогодние встречи с малышами.
Татьяна Сируть:
Самое любимое – это предновогоднее. Когда мы детям ходим вручать подарки. Очень интересно наблюдать за их реакцией. Когда вручаешь новогоднее поздравление – сколько в них радости, счастья. Вот это, наверное, самое приятное.
Стоит отметить, что работу нашей героини и других почтальонов страны удалось облегчить с помощью современных технологий: благодаря научному прогрессу сумка сегодняшних работников уменьшилась в объеме и весе – на замену каталогу изданий и квитанций для оформления подписок пришел небольшой гаджет.
Наталья Козырева, заместитель начальника производства «Минская почта» РУП «Белпочта»:
С помощью мобильного почтальона сотрудник может оказать на дому широчайший спектр почтовых услуг: от приема подписки, заканчивая приемом платежей. При приеме подписки не нужно помнить список изданий. Все есть в мобильном приложении. Нет необходимости помнить о тарифах на большое количество наших услуг.
Интересно, что участвовать в конкурсе «Минский мастер» Татьяна не решилась сразу. Ее поддержали коллеги и помогли с подготовкой. Как оказалось, не зря. Теперь в отделении почтовой связи №55 есть лучший почтальон.
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