В среднем за день доставляет 100 газет и 150 писем. В Минске выбрали лучшего почтальона

Новости Беларуси. Письмо в почтовом ящике – событие долгожданное. Доставкой конвертов и газет в Минске занимаются 312 почтальонов. И недавно в столице выбрали лучшего работника. Им оказалась Татьяна, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Татьяна Сируть, почтальон отделения почтовой связи №55 РУП «Белпочта»:

Пришла чуть более 5 лет назад. Искала такую работу, чтобы было удобно заводить ребенка в садик, второго забирать из школы. То есть подбирала такой график работы, чтобы было время уделять время и детям, и семье. Теперь каждый рабочий день за последние 5 лет минчанка начинает с разбора корреспонденции. Газеты подписывает и сортирует в стопки по домам. Далее переходит к письмам. Татьяна Сируть:

Разбираю письма, сортирую по домам. Формирую все по маршруту.

После Татьяна обязательно утепляется: зима все-таки на дворе. Героиня рассказала, что погодные условия ее не смущают. Летом жару переносит легко, потому что любит тепло. Зимой одевается по сезону. Татьяна Сируть:

Мне нравится, что я всегда на свежем воздухе, в хорошей физической форме, потому что всегда нагрузка есть. Район молодой, позитивный. По крайней мере мой участок. Молодые мамы, много с кем общаюсь, знакомы между собой, сама здесь живу, и дети наши вместе учатся. В среднем за день почтальон доставляет 100 газет и 150 писем. Сумка может выдержать аж до 7 килограммов. Если корреспонденции очень много, Татьяна ходит по маршруту несколько раз: бывает, что за день набегает и по 15 тысяч шагов.

Татьяна Сируть:

В начале маршрута у меня находятся офисные здания. Когда я с ними закончу, перехожу дорогу и иду дальше по жилому сектору. Также у меня в зоне обслуживания есть немного частного сектора. Почтальон признается, что в своей работе любит все. Но если было бы нужно выделить что-то одно, то это были бы новогодние встречи с малышами. Татьяна Сируть:

Самое любимое – это предновогоднее. Когда мы детям ходим вручать подарки. Очень интересно наблюдать за их реакцией. Когда вручаешь новогоднее поздравление – сколько в них радости, счастья. Вот это, наверное, самое приятное.

Стоит отметить, что работу нашей героини и других почтальонов страны удалось облегчить с помощью современных технологий: благодаря научному прогрессу сумка сегодняшних работников уменьшилась в объеме и весе – на замену каталогу изданий и квитанций для оформления подписок пришел небольшой гаджет.