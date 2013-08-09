В Могилевской области чествовали первых комбайнеров-четырехтысячников

Новости Беларуси. Лидеров жатвы – дуэты комбайнеров-четырехтысячников – Михаила и Сергея Байдаковых, а также Владимира и Дмитрия Мельниковых 9 августа чествовали в Могилевской области. Передовикам вручили первый хлеб и сноп урожая 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Мельников, механизатор агрокомбината «Заря»:

Доволен, что где-то замечают мою работу. Не только мою, а вообще таких людей замечают, поощряют. Я это ценю.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Спасибо всем механизаторам, супругам, семьям, которые терпят то, что от зари до зари их нет дома. Но они должны понимать, что эти люди делают главное: они дают стране, будем говорить, экономический запас прочности.

Валерий Иванов, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Проезжая по Могилевской области, виден порядок на полях, видно, что работают технологии, что специалисты, которые работают на полях, управляют этим процессом. И в результате получается неплохой показатель.