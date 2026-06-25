Лукашенко посоветовал лучше присмотреться к белорусским компетенциям

Минск сегодня стал столицей союзной интеграции. Пока на мировой арене все чаще говорят о разрыве экономических связей и новых барьерах, Беларусь и Россия делают ставку на расширение кооперации через прямое взаимодействие регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно эта тема стала главной на старте XIII Форума регионов Беларуси и России, первый день которого фактически начался с переговоров во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Бронзовый гетьман от Януковича, Симон Боливар, портрет и скульптура, от Мадуро, а рядом бейсболка Трампа и самые обсуждаемые запонки с изображением Белого дома. А это уже африканская экзотика.

Все эти подарки нашему Президенту отражают и отношение к белорусскому лидеру, и вообще географию дружбы официального Минска. Такова Беларусь. Но сегодня основной трек – это союзная интеграция.

В эти дни Минск – столица союзной интеграции, а Дворец Независимости – штаб важнейших встреч Форума регионов. Первым в кабинете Первого – губернатор Московской области. Самая центральная область России, самый крупный торговый партнер для Беларуси. Каждый пятый доллар в союзном товарообороте приходится на Московскую область. За 5 лет он вырос в 2,5 раза. Такому сотрудничеству можно поставить «выдатна», но не стоит торопиться. Есть резервы. Лукашенко заявил о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью. Встреча Президента с губернатором Подмосковья продлилась дольше, чем с его коллегами. Райдер сотрудничества внушителен. Открываются новые направления и совместные предприятия.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области России:

Много губернаторов у вас бывает, и все по делу. Все дорожат и дружбой, и сотрудничеством. Про экономику лучше вас я не скажу, про обороты. Это все важно. И действительно мы прибавляем. И нам приятно, что, в свое время с Дмитрием Николаевичем [Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси, экс-посол Беларуси в России], Борис Вячеславович [Борис Грызлов, посол России в Беларуси] всегда помогает находить общие контакты. Новые предприятия, новые возможности. Сейчас МАЗ тоже штаб-квартиру свою будет расширять. Сервисное бюро. Все это имеет значение.

Коломенские вагоностроители снабжают жодинских исполинов моторами. В белорусской подземке российские составы. А в Подмосковье 120 предприятий с нашим капиталом. В полях каждая пятая сельхозмашина – из Беларуси. Белорусы строят дороги в Москве, и все вместе мы – совместные планы. Но выше маяков экономического роста Вечный огонь Бреста, где всегда помнят Сережку с Малой Бронной и Витьку с Моховой.

Андрей Воробьев:

Наши дети друг с другом знакомятся, могут обмениваться своими контактами, своими знаниями. У нас общая история, и Брест – особое место занимает в жизни России и Беларуси. Много наших ребят, наших детей ездит в Брест. Это священное место. Этот обстоятельный разговор касается не только экономической конкретики, но и самой философии отношений. Управленцам и бизнесу самой большой по территории страны в мире стоит лучше присмотреться к белорусским компетенциям, как к тем же микрочипам. Возможности сейчас определяются не только размерами.