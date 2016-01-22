В Советском районе наградили лауреатов смотр-конкурса на лучшее благоустройство и оформление территории

Новости Беларуси. В Советском районе наградили лауреатов ежегодного смотр-конкурса на лучшее благоустройство, цветочное оформление, санитарное содержание и новогоднее оформление территорий. Примечательно, что среди тех, кого отметила администрация, и простые жители города.

Кактусы, королевские орхидеи, каланхоэ. Такое цветочное ассорти радует Раису Васильевну круглый год. Зимой – в стенах собственной квартиры, летом – под окнами дома. Конечно, в этой живой коллекции есть и свои любимчики. Например, вот этот красавец.

Весной этот яркий цвет женщина пересадит на свой уличный палисадник. Ведь уже который год минчанка принимает активное участие в благоустройстве любимого Советского района.

Раиса Найман:

Уже порядка лет я на этой клумбе тружусь, ухаживаю, сажу, пересаживаю, поливаю. Люди трудятся и делают не только для себя украшения, но и для всех людей.

В Советском районе у Раисы Васильевны сотни единомышленников. Это и представители ветеранских организаций, и руководители предприятий, и сами рабочие, и, конечно, активные горожане. Каждого по результатам 2015 года наградили за участие в профильных смотр-конкурсах.

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:

Это лучшая территория, школьная территория, есть лучшие территории детского садика, высшего учебного заведения, культурные. И так далее. Лучший палисадник, лучший балкон, оформленный жильцом. В некоторых номинациях у нас есть по два и даже по три победителя.

Безвозмездно и добровольно – именно так к украшению любимой столицы подходят минчане. Активную инициативу жителей поддерживают и городские власти. Ведь для города, как для организма развивающегося, просто необходимы усилия не только чиновников, но и неравнодушных жителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.