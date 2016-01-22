Спортивный комплекс с трассами для катания на лыжах и сноуборде открыли в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно создали альтернативу европейским зимним курортам. Здесь открыли спортивный комплекс с многочисленными трассами разного уровня сложности. Искусственный холм оборудовали подъемниками, закупили инвентарь и готовы принимать как начинающих лыжников, так и профессионалов.

Сначала – элементарные правила пользования сноубордом, затем – инструкция по безопасности и только после этого – подъем на гору. Вадим Барковский с другом сегодня впервые решили освоить новую для себя технику катания.

Вадим Барковский, житель Гродно:

Если честно, не ожидал, довольно-таки тяжело. Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою.

Горные лыжи, сноуборд, тюбинг. Гродненцы с открытием физкультурно-спортивного парка смогли ощутить все прелести горнолыжного курорта.

Алена Ашкевич, житель Гродно:

У нас активные жители в городе, я считаю, что просто замечательное сделали место. Горка такая пологая, конечно, это не для профессионалов. Мой сразу неудачный был спуск, наступила на лыжу. А так для начинающих очень даже хорошо.

Но трасса только на первый взгляд кажется легкой. Поэтому с отдыхающими постоянно работают инструкторы.

Павел Пась, инструктор по сноуборду физкультурно-спортивного парка «Олимп»:

70% людей, которые приходят, либо становятся в первый раз на лыжи или сноуборд, либо катаются первый сезон, то есть второй-третий раз. Поэтому новичков очень много.

Пока комплекс работает не в полную силу. В ближайшие дни здесь готовят сюрприз для профессиональных горнолыжников.

Виктор Шумель, начальник физкультурно-спортивного парка «Олимп»:

Работают два склона горнолыжных, на этой неделе мы открыли второй, который называется любительский. Сейчас ведутся работы по заснеживанию, в ближайшее время планируем спортивный склон.

Отдыхать на склонах можно с утра и до позднего вечера. Здесь уверяют: комплекс будет работать без перерыва всю зиму. Трассам не страшны даже возможные оттепели.

В горнолыжном комплексе готовы к любым форс-мажорным ситуациям. К примеру, в случае нехватки или отсутствия снега в дело вступают снежные пушки. Четыре агрегата способны выдавать в час до 60 метров кубических снежного покрова. Чтобы приготовить всю трассу, понадобится чуть больше суток.

Постепенно обустраивают и всю необходимую инфраструктуру. Здесь отроют кафе и сувенирные лавки. В результате комплекс станет полноценным туристическим объектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.