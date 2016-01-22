Единственный в Беларуси «Музей утюга» открылся в Гродно

Новости Беларуси. От примитивной баночки с углями до современного электрического помощника. В Гродно открылся единственный в Беларуси «Музей утюга».

Этот редкий утюг XVI века коллекционер Олег Ерш приобрел на аукционе. Его стоимость – большая тайна, а вот в уникальности экспоната сомневаться не приходится. В мире таких осталось всего несколько десятков. Правда, для Олега куда большую ценность представляет обыкновенный угольный утюг середины прошлого века, с которого и началась коллекция.

Олег Ерш, коллекционер:

Самый простой утюг выпускался в Беларуси на «Лидсельмаше».

За 20 лет коллекционер собрал более 500 утюгов. Здесь и обыкновенные чугунные, и угольные, и на пару. Самые маленькие и вовсе керамические, их длинна – не больше пяти сантиметров. Правда, роль им отводилась очень серьезная. В средние века такими разглаживали воротники и манжеты знатным вельможам. А вот этот исполин 30-х годов прошлого века предназначался для солдатских шинелей.

Олег Ерш, коллекционер:

Здесь представлена печка армейская для утюжки шинельных утюгов. Утюг весил 10-15 кг.

У каждого экспоната здесь своя история. Многие утюги, произведенные еще в начале прошлого века, опередили время своими новаторскими технологиями.

Олег Ерш, коллекционер:

Популярны беспроводные утюги. Идея была уже давно разработана, 100 лет назад.

Собрав внушительную коллекцию, Олег Ерш объединился с коллегами-единомышленниками. Они вместе создали первый в Беларуси «Музей утюга». Говорят, просто захотелось познакомить с уникальными экспонатами как можно больше людей. Правда, мировой опыт подобных заведений пришлось изучить.

Александр Шпаковский, директор музея:

Это якобы обыденный предмет, бытовой. Но, тем не менее, люди, когда приезжают и открывают для себя какие-то новинки в этой теме, им это запоминается надолго.

Наряду с утюгами в музее представлена и коллекция старинной домашней утвари. Она, кстати, будет постоянно обновляться. Организаторы здесь планируют открыть мини-выставочный зал для всех гродненских коллекционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.