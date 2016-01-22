Синоптики Беларуси обещают морозы до минус 27 и ниже: готовы ли энергетики согреть жителей?

Новости Беларуси. Непростым предстоящий уик-энд будет для белорусов. Синоптики обещают нам по-настоящему скандинавский холод: до минус 27 и ниже.

Так происходит общение диспетчера теплосетей и начальника смены Минской ТЭЦ-4 – крупнейшей в белорусской энергосистеме и наиболее современной в стране. Именно эта станция обеспечивает отоплением и горячей водой половину жителей столицы. Об изменениях тепловой нагрузки здесь знают заблаговременно – информирует гидрометеоцентр. Вот и данные на следующие сутки Игорь Вильевич в журнале уже зафиксировал. На ТЭЦ мужчина, кстати, работает с 1985 года. Говорит, и не в такие морозы согревали белорусов, но сейчас делать это куда проще.

Игорь Кунин, начальник смены электростанции филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго»:

Мощность станции возросла на 750 мегаватт, станция стала совсем другой. Включены у меня тысячи два мегаватта и 30 холодного, на данный момент – 890 мегаватт. То есть запас еще есть.

Резервы есть всегда, поэтому переживать потребителю, дескать батареи греть не будут, не стоит. К тому же в случае чего минские теплосети подоспеют – энергетики работают в тандеме. У них же отдельные пиковые котельные, которые при большой нагрузке незамедлительно включаются в работу и поддерживают тепло в домах.

Андрей Котов, начальник производственно-технического отдела филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго»:

Отпуск тепла сравнивается с предыдущими зимами. Часть, конечно, сэкономили при более теплом декабре. Сейчас морозы, будем работать.

А так всю жизнь греется Наталья Георгиевна. Говорит, за зиму уходит до трех кубов дров. Заготавливают в лесхозе: когда в готовом виде, а когда и самим топором да пилой поорудовать приходится. В стране запасы древесины составляют около двух миллиардов кубических метров, причем до 20 миллионов кубов леса заготавливается ежегодно. И пусть за окном уже глубокий январь, есть и такие, кто только опомнился – им дрова доставляют в кратчайшие сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Семенов, лесник Держинского лесничества:

Что касается цен, то они по сравнению с прошлым годом не изменились. Что касается скидок для ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров, то когда имеется распоряжение горисполкомов, скидки эти предоставляются. И дрова доставляются бесплатно.

Таким образом, мерзнуть в предстоящие выходные да и не только белорусам не придется. Разве что по улицам гуляя. Но об этом стоит задуматься уже лично каждому.