В Совете Республики состоялась встреча белорусских и иранских парламентариев

О межпарламентском взаимодействии и региональном сотрудничестве между Беларусью и Ираном 23 июля говорили в Совете Республики, где состоялась встреча с иранской парламентской делегацией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политика, которая проводится в наших странах, направлена прежде всего на сохранение суверенитета, независимости, и во многом все это благодаря мудрости наших Президентов – это отметила Наталья Кочанова. Беларусь и Иран не поддаются никаким внешним влияниям и санкциям, несмотря на все сложности, отметила спикер. Стороны активно работают над углублением сотрудничества. Стоит отметить, что три области Беларуси уже наладили партнерские отношения с провинциями Ирана. Есть побратимские связи и между городами. В работе находится еще ряд документов, которые призваны усилить именно региональное взаимодействие.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Это сотрудничество проверено временем. Это сотрудничество касается практически всех сфер нашего взаимодействия. Прекрасные отношения на высшем политическом уровне. И вы прекрасно знаете, что мы ожидаем в этом году официальный визит президента Исламской Республики Иран в нашу страну. Это было подтверждено в ходе сегодняшней встречи. Великолепные отношения выстроены на уровне парламентов, и визит рабочей группы дружбы из Ирана в нашу страну является наглядным подтверждением. Мы в этом году также ожидаем визит руководителя парламента Исламской Республики Иран, что было подтверждено также в ходе сегодняшней встречи. Мы коснулись очень многих вопросов двустороннего взаимодействия.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

В ходе переговоров иранская сторона пригласила еще раз внимательно посмотреть на порты, которые есть в Иране, для того чтобы использовать логистические возможности этой страны для продвижения товаров Республики Беларусь на рынки стран Ближнего Востока, Азии, Африки.

Крепкий фундамент отношений Минска и Тегерана – торговые связи. В 2024 году товарооборот между Беларусью и Ираном увеличился на 14 %. Повысить этот показатель поможет нынешний визит. Иран заинтересован в углублении сотрудничества с Беларусью по всем направлениям, от экономики до народной парламентской дипломатии.