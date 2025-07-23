Депутатов польского Сейма решили проверять на трезвость

Изменения в скором времени затронут народных избранников и в Польше. Там разгорается неожиданный скандал. Депутаты Сейма, как выяснилось, довольно небрежно относятся к своим обязанностям. И дело даже не в опозданиях и прогулах заседаний. Проблема гораздо серьезней. Некоторые народные избранники появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это явление достигло таких масштабов, что спикер Сейма Шимон Холовня вынужден был принять срочные и неординарные меры. Он заявил, что депутаты должны будут проходить тест на трезвость перед началом заседаний и дебатов. Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение в ближайшее время. Как особо отметил спикер, наказанию за употребление алкоголя в рабочее время не должна помешать даже депутатская неприкосновенность.