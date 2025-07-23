Сезонная заготовка в разгаре! Выяснили, как кооператоры помогают белорусам реализовать урожай

В Беларуси как раз в разгаре сезон заготовки овощей, ягод и грибов. Излишки урожая и лесные дары у любителей тихой охоты скупают кооператоры – это хорошая возможность для населения реализовать плоды своего труда по выгодным ценам. А потребкооперациям – получить качественные и свежие продукты для дальнейшей переработки и продажи. Всего в Беларуси работают порядка 800 заготовительных пунктов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в цене и по чем нынче витамины с грядки? Ответы у Алеси Ивановой.

С двумя ведрами свежих, только что сорванных с грядки, овощей на заготовительный пункт пришла жительница Березино Тамара Новикова. Ее огород – настоящее богатство. На своей даче хозяйка чего только не выращивает – кабачки, зелень, помидоры, морковь. В этом году щедрый урожай принес еще и денежные плоды.

Тамара Новикова, жительница Березино:

Чеснок порос, лук порос, огурцы есть, перец, как видите, картошка, помидоры, как видите, есть. А на мою семью, конечно, очень много, что мы садим. И я делюсь всегда с государством.

Всего в Березино работает два приемозаготовительных пункта и овощехранилище. Сюда и сдает излишки со своего огорода местное население. У Ольги Пашкевич нынче отменный урожай картофеля, накопала столько, что ведро не поднять. А потому увесистые клубни привезла на велосипеде. И это только первая поставка.

Ольга Пашкевич, жительница Березино:

Проживаю в деревне, я выращиваю картошку. Вот решила лишнюю сдать. У меня получилось 34 рубля и хорошая помощь для семьи.

Овощи, ягоды и грибы в заготовительных пунктах принимают с самого утра. Выращенные излишки можно сдать и в магазинах. В этом случае деньги за товары отдают сразу. Закупочные цены зависят от региона, сорта и качества продукции. И они могут меняться ежедневно.

Алла Черникова, начальник отдела заготовок Березинского филиала Минского областного потребительского общества:

Картофель мы закупаем по цене – 1 рубль 30. Капуста – 1 рубль. В данный момент цена на лисичку – 2 рубля сложилась. На огурцы закупка производится по цене – 1 рубль 50. Сейчас в закромах Березинского овощехранилища свыше 10 тонн раннего картофеля, 5 тонн томатов и 30 тонн садовой земляники. Все без исключения продуктовые запасы проходят тщательную проверку на безопасность.