В Совете Республики одобрили законопроект о республиканском бюджете

Новости Беларуси. Социальная сфера, поддержка национальной экономики, а также повышение благосостояния граждан за счет увеличения размера заработной платы. На заседании сессии Совета Республики одобрен законопроект о республиканском бюджете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарплаты повысят за счет роста базовой ставки в среднегодовом исчислении на 9 %. Предусмотрены средства на выплату семейного капитала и на финансирование строительства жилья с господдержкой: 383 миллиона и 1 миллиард 700 миллионов рублей соответственно. Также сенаторы одобрили законопроект по вопросам налогообложения. Вводится налог на люксовые авто, год выпуска которых меньше трех лет. Для них ставка транспортного налога увеличится в 10 раз. Есть ряд и других новаций.

Валентин Байко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Происходит индексация земельного и экологического налогов. В среднем на 107,5 % изменяется ставка подоходного налога. С 13 до 25 % на сверхдоход: если у граждан средний доход будет составлять в год больше 200 тысяч рублей, то подоходный налог будет уплачиваться в размере 25 %.

Одобрен законопроект и о мелиорации земель. Вовлеченные в оборот территории должны принести значительный финансовый эффект.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Этим законопроектом расширяется понятие культуротехнические работы. Имеются в виду земли, которые можно с наименьшими затратами ввести в оборот. Раньше законодательно это не было отрегулировано, а сейчас мы расширяем этот вопрос. Появится возможность получить около 100 тысяч в год введением дополнительного оборота земель – такая задача была поставлена главой государства. Это дополнительные корма, зерно, продукция животноводства и валюта.